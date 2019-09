Die Michaelismesse in Wertheim

Liebe Fans der Michaelismesse,

am Samstag beginnt in Wertheim die Michaelismesse mit einem großen Festzug durch die Stadt zur Main-Tauber-Halle. 50 Gruppen haben sich angekündigt. 1000 Teilnehmer werden es wohl insgesamt werden. Um 14 Uhr soll es im Rathaushof losgehen. Danach gibt es den Bieranstich in der Festhalle.

Hoffen wir also auf geniales Messe-Wetter am Samstag für einen guten Start in die Festwoche.



Für alle Nicht-Werheimer, die jetzt schon Geschmack bekommen haben auf die Woche und einen Besuch einplanen wollen: Die Wertheimer Messe-Woche hat traditionell einen Ruhetag. Das ist diesmal Montag, 30. September. Also wer am Montag nach Wertheim kommen will, kann hier die Stadt erleben, aber die Messe ist geschlossen.



Am Feiertag, 3.Oktober, is verkaufsoffen in der Stadt und in Wertheim Village.