20.9.2019 - So ist der Klima-Tag in der Region

Verhandlungen in Berlin

Während in der ganzen Welt und unserer Region tausende Menschen für das Klima auf die Straße gehen, berät die große Koalition von CDU/CSU und SPD in Berlin die ganze Nacht hindurch. Die Gespräche im Kanzleramt dauern einem Bericht der dpa zufolge auch am Freitagmorgen an.

Verhandelt wird unter anderem über den Preis für den Austoß von CO2. Benzin, Diesel, Erdgas, Heizöl und Kohle könnten teurer werden - auch über einen Mindest- und einen Höchstpreis wird in Berlin gestritten.

Daneben soll umweltfreundliches Verhalten mit Anreizen belohnt werden. So könnten Sanierungen wie neue Fenster, Isolierungen oder neue Heizungen zum Beispiel über Steuer-Rabatte gefördert werden. Als unstrittig galt auch, Bahntickets im Fernverkehr durch eine Senkung der Mehrwertsteuer günstiger zu machen. Auch die saatliche Kaufprämie für E-Autos könnte erhöht werden, ebenso wie die Zahl der Ladepunkte.

An diesem Freitag soll zunächst ein etwa 20 bis 30 Seiten Eckpunktepapier verabschiedet werden. Ein ausführlicher Plan soll in wenigen Wochen folgen. In einem Entwurf dieses langen Programmes hieß es, es werde "Investitionen in klimafördernde Maßnahmen in dreistelliger Milliardenhöhe" bis 2030 geben, so die dpa.

(kick)