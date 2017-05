Tolle Besucher, tolles Fest: Der Main-Echo-Erlebnistag

Ein voller Erfolg

Sonntag, 14. 05. 2017 - 21:15 Uhr

Es sind die Be­geg­nun­gen, die an die­sem Tag zäh­len: Wäh­rend drau­ßen im Main-Echo-Hof die Men­schen fei­ern und die Son­ne ge­nie­ßen, wird im Foy­er des Me­di­en­hau­ses in der Wei­chert­stra­ße ge­re­det, dis­ku­tiert, viel ge­nickt und ver­stan­den: Beim Main-Echo-Er­leb­nis­tag am Sams­tag ka­men Le­ser, Re­dakteu­re, Ver­lags­mit­ar­bei­ter, Druck- und On­li­ne­fach­leu­te ins Ge­spräch.