Der Main-Echo Erlebnistag am 13.05.2017 - seien Sie gespannt!

Der Main-Echo Erlebnistag am 13.05. – seien Sie dabei und erleben Sie das Medienhaus Main-Echo in der 360°-Perspektive. Von 10.00 bis 16.00 Uhr öffnet das Main-Echo seine Tore für alle, die das Medienhaus in allen seinen Facetten kennen lernen möchten. Es gibt ein großes Digital-Gewinnspiel mit vielen attraktiven Preisen. Ein virtueller Rundgang durchs Haus und verschiedene Apps laden zum Ausprobieren ein. Tolle Mitmachaktionen für Groß & Klein lassen keine Langeweile aufkommen und hier gilt es aktiv zu sein. Legen Sie einen Stopp beim Kinderschminken ein, machen Sie mit beim Geocaching oder werfen Sie einen Blick in die Zeitungsdruckerei. Ein buntes Bühnenprogramm bietet kurzweilige Unterhaltung und ganz nebenbei können Sie auch mal die City-App „Unser Aschaffenburg“ kennen lernen und vieles, vieles mehr. Auf der Speise- und Getränkekarte findet die ganze Familie Leckereien zum kleinen Preis. Also – auf geht ´s zum Erlebnistag. Alle Infos finden Sie immer aktualisiert hier auf dieser Homepage.