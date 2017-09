Was ist Gerechtigkeit? Ein Begriff macht Karriere

Ein umstrittener Begriff

Ungleichheit beim Lohn

Arbeitnehmer benachteiligt

Vorschläge

Bildung

Vermögensteuer

JAN PETERMANN

Zur Person: Angela Merkel

Die CDU-Politikerin Angela Merkel ist seit zwölf Jahren Bundeskanzlerin und gilt als eine der mächtigsten Frauen weltweit.

• Geboren wurde sie am 17. Juli 1954 in Hamburg als Tochter eines evangelischen Theologen und einer Lehrerin. Sie wuchs in der DDR auf. Seit 1998 ist sie in zweiter Ehe mit dem Chemie-Professor Joachim Sauer verheiratet.

• Von 1973 bis 1978 studierte sie Physik in Leipzig. 1986 schloss sie ihre Promotion ab.

• 1989 trat sie dem »Demokratischen Aufbruch« bei, der 1990 in der CDU aufging.

• Seit 1990 ist Merkel Mitglied des Bundestags. Ihr Wahlkreis ist Stralsund- Rügen-Grimmen in Mecklenburg- Vorpommern.

• Von 1991 bis 1994 war sie Bundes- ministerin für Frauen und Jugend.

• Von 1994 bis 1998 führte sie das Bundesumweltministerium.

• Von 1998 bis 2000 war sie General- sekretärin der CDU, danach Vorsitzende.

• Von 2002 bis 2005 führte sie der CDU/CSU-Fraktion.

• Seit November 2005 ist Merkel die erste Bundeskanzlerin. (dpa)