Citylauf: Das Rennen durch die Stadt begeistert

Citylauf Freitag, 12.05.2017 - 22:05 Uhr

Schnelle Kenianer

Positive Bilanz

Andreas Schantz

Mark Scheuring vom Spannrit-Team TSG Kleinostheim, der Zweiter der Unterfrankenwertung wurde, sprach von »idealen Laufbedingungen«. Es mache immer wieder Spaß, in Aschaffenburg an den Start zu gehen, sagte der Top-Triathlet aus der Region.Mit den schnellen Kenianern konnte er erwartungsgemäß nicht mithalten. Sie machten den Gesamtsieg unter sich aus, wobei der Favorit auf den Sieg, Emmanuel Kiprono, im Ziel vorne lag. Schnellste Frau war die Kenianerin Betty Chepkwony.Doch die regionalen und heimischen Läufer überzeugten durchaus, allen voran Laura Zimmermann. Die für SV Würzburg 05 startende 26-Jährige war beste Deutsche und gewann damit auch die Unterfrankenwertung souverän. Bei den Männern aus Unterfranken lag Sven Perleth (SC Ostheim/Rhön) am Ende ganz vorn.Doch die Topleistungen stehen beim Aschaffenburger Citylauf für viele Teilnehmer und Zuschauer nicht im Mittelpunkt. Vielmehr geht es um die kleinen Erfolge. So trugen die jüngsten Altersklassensieger stolz ihre in ihren Händen riesengroßen Pokale von der Siegerehrung nach Hause.Stolz waren oft auch die vielen Eltern auf die Leistungen ihrer Sprößlinge. Begonnen hatte die größte Sportveranstaltung am bayerischen Untermain wie immer nämlich mit den Schülerläufen. Aufgeregt standen die Schülerinnen des ersten Laufs, die Mädchen der Altersklassen 2007 bis 2009 und jünger schon lange vor dem Startschuss in der Startbox. Beeindruckend war wieder, wie sich die erste Welle an jungen Läuferinnen über die Luitpoldstraße ergoss, gefolgt von fünf weiteren der nächsten Schülerläufe. 2284 Schülerinnen und Schüler hatten am Abend die Ziellinie auf dem Schlossplatz überquert - sie alle waren für einen Tag Sieger.Eng ging es hernach bei den Hauptläufen zu, was an den hohen Anmeldezahlen (2087 Finisher) und der durch die geänderte Streckenführung erzwungene Zusammenlegung des A- und B-Laufs verursacht wurde. Doch mit wenigen Ausnahmen wurden die Engpässe auf der Strecke gut gemeistert. Die Rettungskräfte meldeten keine gravierenden Fälle.Renndirektor Günter Guderley war froh, dass am Randstein am Herstallturm niemand zu Schaden kam. Er zog ein durchweg positives Fazit zum Laufabend. »Es gab großen Sport, wenn auch der eine oder andere sich durchkämpfen musste.«Für die gute Stimmung an der Strecke sorgten viele Zuschauer, darunter auch wieder eine Gruppe der Lebenshilfe-Werkstätten Schmerlenbach, die nicht nur ihren Betreuern zujubelten und selbst gemachte Plakate in die Höhe hielten.bLive-Blog, Fotos, Videos, Artikel zum Citiy-Lauf im Internet unter: