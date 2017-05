Klaus Herzog »Vergiss nie, wo du herkommst!«

Martin Schwarzkopf

Zur Person: Klaus Herzog Klaus Herzog (66), gebürtiger Obernauer, ist seit 2000 der erst vierte Oberbürgermeister in Aschaffenburg seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. »Die Kontinuität hat der Stadt gut getan«, sagt der OB, seine Amtszeit läuft bis zum Jahr 2020.

Sportlich kommt Herzog aus dem Fußball. Von der Jugend bis in die aktive Zeit hat er bei Teutonia Obernau gespielt, anschließend für weitere Stadtteilvereine. Im Tischtennis war Herzog ebenso zu Hause. Später fand er zum Joggen, inzwischen gehört die Morgengymnastik (als Rückentraining) für ihn zum Alltag. Geschichten über finnische Wintersportler brachten ihn zum Nordic Walking, aus Zeitgründen ist er aber nur gelegentlich mit den beiden Stöcken laufend unterwegs. »Ich finde diesen Sport toll, weil man ihn unabhängig vom Alter, auch mit Gewichtsproblemen oder orthopädischen Einschränkungen ausüben kann«, sagt Herzog.

Geprägt hat den SPD-Politiker Herzog das Studium an der Universität in Frankfurt - vor allem der Fachbereich Gesellschaftswissenschaften. »Dort habe ich gelernt, dass man planvoll vorzugehen hat und nicht herumwurschteln darf, wenn man etwas erreichen will.« Ebenso wichtig waren ihm die Erkenntnisse der modernen Stadtsoziologie. »Ich bin überzeugt, dass politische Entscheidungen auf einer soliden wissenschaftlichen Basis getroffen werden sollten. Ohne das Wissen der Experten können Kommunalpolitiker keine guten Entscheidungen treffen.«

Für die verbleibenden Jahre seiner Amtszeit hat sich Herzog noch viel vorgenommen. »Die Grundlage für jede erfolgreiche Politik sind solide öffentliche Finanzen.« Er will ein Gründerzentrum im Feld der Digitalisierung etablieren, die Bauprojekte in den Aschaffenburger Schulen und die Verkehrsprojekte weiter vorantreiben. Und er sieht die Kommunen in der Verantwortung für die Daseinsvorsorge ihrer Bürger: Das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau und die Aschaffenburger Stadtwerke hält er für Musterbeispiele, wie man diese Verantwortung ernst nimmt und zukunftsfähig weiterentwickelt.

Herzog lebt mit seiner Frau im Aschaffenburger Stadtteil Damm. Zum Ende seiner Amtszeit wird er 69 Jahre alt sein. »Bis zum letzten Tag werde ich mit voller Kraft arbeiten«, kündigt er an - von Müdigkeit keine Spur. (msc)

Und als »tief überzeugter Demokrat« könne er mit einem barocken, gar absolutistischen Herrschaftsverständnis gleich gar nichts anfangen.Herzog, dem seine 66 Lebensjahre nicht anzusehen sind, ist an diesem verregneten Sonntagnachmittag im Mai mein Laufpartner. Wir walken gemeinsam knapp sieben Kilometer im Schönbusch, selbst bei Schietwetter ein hinreißend schöner Park.Wir reden im Regen über das politische Amt und wie es Menschen und ihr Leben verändert. Wir sprechen über das Politikverständnis eines Mannes, der zwar SPD-Mitglied ist, aber »sich eine eigene Meinung gönnt und der Oberbürgermeister aller Aschaffenburger« sein will.Das Amt annehmenHerzog ist in Aschaffenburg tief verwurzelt, er hat nie woanders gelebt. »Ich repräsentiere die Stadt, unsere Bürger erwarten ein entsprechendes Auftreten.« Stolz sei er auf das historische und kulturelle Erbe; auf Menschen, die ihre Heimat mitgestalten; auf die Lebensqualität; auf die Wirtschaftskraft der größten Stadt am bayerischen Untermain.Das alles will er mit seinem selbstbewussten Auftreten, das manchmal etwas staatstragend daher kommt, verkörpern. Er legt Wert auf tadellose Kleidung, selbst beim Nordic Walking ergänzen sich knallrote Regenjacke und schwarze Sporthose perfekt.Der leidenschaftliche Sportler, ehemals Fußballer und Tischtennisspieler, ist gerne Oberbürgermeister. Herzog genießt die freundlichen Gesten der Spaziergänger und Jogger, die uns im Schönbusch begegnen. »Ich habe gelernt, mein Amt anzunehmen - und zu akzeptieren, was die Menschen von einem OB erwarten.«Herzog glaubt dennoch, dass er sich als Mensch im Amt kaum verändert habe - und er sieht auch keine Zwangsläufigkeit, dass verantwortungsvolle Ämter und berufliche Rollen Menschen verbiegen. Das Leben ändere sich zwar, weil die Mitmenschen einem Verantwortungsträger anders begegneten. »Das ist aber normal - und macht aus mir keinen anderen Menschen.« Wichtig sei, offen zu bleiben für Kritik und andere Meinungen. »Wer diese Fähigkeit verliert, bekommt Probleme.«Geerdet im AmtEr selbst, sagt Herzog, sei von Beginn an immun gewesen gegen die Gefahr des Abhebens. »Der Glaube und meine Herkunft« hätten dafür gesorgt, dass er im Amt geerdet geblieben sei, sagt er auf Nachfrage. Herzogs Vater war Eisenbahner, die Mutter arbeitete in der Textilindustrie.Aufgewachsen ist er im damals noch selbstständigen Obernau, heute ein Aschaffenburger Stadtteil. Eine glückliche Kindheit in einfachen Verhältnissen - das habe Spuren für ein ganzes Leben hinterlassen.Dazu gehört ein Satz des Vaters: »Vergiss nie, wo du herkommst!« Dies habe ihn immer begleitet, er sei sich stets bewusst, wer ihn gewählt habe, wofür er als Oberbürgermeister arbeite, sagt Herzog. Vielleicht erklärt das politische Prioritäten - etwa die Tatsache, dass eine Privatisierung des kommunalen Krankenhauses für ihn nie in Frage gekommen wäre oder dass ihm gesunde Stadtwerke so am Herzen liegen. Die Weiterentwicklung und der Erhalt der Daseinsvorsorge für seine Aschaffenburger - das ist dem zuletzt mit über 80 Prozent gewählten Stadtoberhaupt wichtig.Das Amt lebenErfolgreiche Kommunalpolitik basiert für den gewieften Klaus Herzog auf stabilen, verlässlichen politischen Verhältnissen. Öffentlicher, gar ideologischer Streit ist ihm ein Graus. Gerne räumt er den Dissens in informellen Vorgesprächen aus. Was mancher für Strippenzieherei, gar Mauschelei halten könnte, ist aus Herzogs Sicht politische Klugheit: »Ich rede mit allen, die für Argumente offen sind. Ich kämpfe für meine Positionen, versuche zu überzeugen - weiß aber auch, dass ich in einer Demokratie nicht immer gewinnen kann.«Mancher hält Klaus Herzog für zu harmoniebedürftig. Dieser Eindruck täuscht. Er geht bewusst Konflikte ein, etwa beim Ausbau der Bundesstraße 26 am Aschaffenburger Hafen. Er verweist auf die Experten, die am Runden Tisch zu diesem Thema nachgewiesen hätten, dass der Ausbau zwingend sei. »Es wäre falsch, diesem Rat nicht zu folgen.« Dafür nimmt er in Kauf, dass er damit gegen das Ergebnis eines ersten Bürgerentscheids agiert.Und wenn ein neuer Bürgerentscheid zur B 26 kommt, wenn die Bürger wieder gegen den Ausbau votieren? »Ich will das nicht, werde deshalb für ein Ja zum Ausbau kämpfen. Aber wenn es anders ausgeht, werde ich das wie beim ersten Mal akzeptieren.«