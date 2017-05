Willkommen zum Erlebnistag diesen Samstag

Wir berichten live

Was wollten Sie schon immer von uns wissen? Wie wollen Sie uns lesen? Als Zeitung, auf Ihrem Handy, auf dem Tablet? Lernen Sie unsere digitale Nachrichtenwelt kennen. Treffen Sie Mitarbeiter unseres Medienhauses und kommen Sie mit ihnen ins Gespräch. Machen Sie mit uns einen Rundgang durch unsere Druckerei. Testen Sie einen Blick durch »Virtual-Reality«-Brillen. Gewinnen Sie unter anderem ein Luxus-Wochenende und Einkaufsgutscheine. Und natürlich gibt es Mitmach-Aktionen für Kinder und das Paula-Print-Fotostudio. Main-Echo-Geschäftsführer Ulrich Eymann und Aschaffenburgs Oberbürgermeister Klaus Herzog eröffnen den Tag.Am Erlebnistag-Samstag berichten wirin zwei Live-Blogs:in Aschaffenburg: Wer nicht ins Medienhaus kommen kann, kann trotzdem dabei sein. Unsere Reporter berichten in Text, Bild und Video von der Stimmung vor Ort.der Viktoria Aschaffenburg gegen den FC Sand in Sand (Kreis Hasseberge) mit aktuellen Infos vom Spiel Alemannia Haibach gegen SV Erlenbach aus der Bayernliga.Der Main-Echo-Erlebnistag ist Auftakt zu den folgenden Main-Echo-Digitalwochen. Manuela KlebingbInfos und Programm unter main-echo.de/digitalwochen