Wetter im Mainviereck: Temperaturen fahren Achterbahn

Aschaffenburg Donnerstag, 08.06.2017 - 12:35 Uhr

So entwickeln sich die kommenden Tage:

„Wer auf wochenlanges Schönwetter hofft, der ist in unserer Region an der falschen Adresse. Lange und warme bis heiße Schönwetterphasen sind eher dem südeuropäischen Raum vorbehalten. Bei uns geht es in den kommenden Tagen typisch deutsch weiter und das heißt nun mal eher wechselhaft. Das kurze Aufflackern des Hochsommers am Sonntag ist nur von kurzer Dauer. In der gesamten kommenden Woche gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern oder Gewittern. Immerhin: So frisch wie Dienstag und Mittwoch wird es erstmal nicht mehr werden“ erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

Freitag: 19 bis 28 Grad, aus Westen ziehen Wolken mit Regen und Gewittern auf

Samstag: 20 bis 27 Grad, Sonne, Wolken im Wechsel, ab und zu Schauer

Sonntag: 24 bis 33 Grad, im Norden Schauer, sonst viel Sonne und Grillwetter

Montag: 19 bis 30 Grad, teilweise kräftige Schauer und Gewitter, zwischendurch auch mal Sonnenschein

Dienstag: 17 bis 27 Grad, oftmals freundlich, nach Süden hin auch Schauer oder längere Zeit Regen

Mittwoch: 17 bis 24 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne kurze Schauer

Donnerstag (Fronleichnam): 17 bis 25 Grad, vielfach freundlich, ab dem Mittag allerdings lokale Schauer möglich

Freitag: 17 bis 24 Grad, mal Sonne, mal Wolken, teilweise Schauer oder Gewitter

Samstag: 18 bis 27 Grad, freundlich, ab und zu Sonnenschein, nachmittags einzelne Schauer oder Gewitter möglich

Sonntag: 22 bis 28 Grad, Sonne, Wolken und kurze Schauer im Wechsel

Auch wenn das Wetter eher wechselhaft weitergeht, so gibt es keinen Grund sich über die Höchstwerte zu beschweren. Die liegen für die aktuelle Jahreszeit voll im langjährigen Durchschnitt.

Der gesamte Sommer könnte so wechselhaft bleiben. Die langfristigen Wettertrends bzw. die Klimamodelle einzelne Wetterdienste sehen einen eher durchschnittlichen Juli und August. In Sachen Temperaturen sollen die beiden Monate nicht sonderlich kühler oder wärmer als im langjährigen Durchschnitt werden. Ähnliches gilt beim Niederschlag. Auch hier sind keine krassen Ausreißer zu erwarten.

„Das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht einzelne kurze- vielleicht auch extreme- Hitzewellen mit Spitzenwerten nahe der 40-Grad-Marke geben kann. In Spanien und Portugal formiert sich bereits jetzt eine ungewöhnliche Hitzeperiode. Madrid erwartet am kommenden Sonntag und Montag bis zu 42 Grad im Schatten. Schnell können solche Hitzespitzen auch mal zu uns schwappen, wenn auch nur vorübergehend“ erklärt Wetterexperte Jung.



