Große Trauergemeinde in Volkersbrunn

In ei­ner be­we­gen­den Trau­er­fei­er ha­ben Fa­mi­lie, Freun­de, Po­li­ti­ker und Hun­der­te Bür­ger am Mon­tag in Vol­kers­brunn in der Ro­chus­kir­che Ab­schied von Fritz Wörl ge­nom­men. Der Lei­ders­ba­cher Bür­ger­meis­ter war am Di­ens­tag vo­ri­ger Wo­che mit 59 Jah­ren nach schwe­rer Krank­heit ver­s­tor­ben.