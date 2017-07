Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist der 6. August 2017. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihr Name im Falle eines Gewinnes online und in der Tageszeitung veröffentlicht werden kann. Evtl. Fehler sind vorbehalten, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail, per Telefon oder per Post benachrichtigt. Gewinne werden nur an deutsche Adressen versendet. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich, ein Umtausch der Gewinne ist ausgeschlossen. Meldet sich der Gewinner bei erbetener Antwort nicht innerhalb von 7 Tagen nach Zugang der Gewinnmitteilung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt oder der Preis karitativen Zwecken zugeführt. Mitarbeiter des Medienhaus Main-Echo, sowie die Mitarbeiter evtl. beteiligter Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme am Gewinnspiel kann vom Teilnehmer jederzeit per Widerruf aufgehoben werden.

Einverständniserklärung

Ich möchte mir exklusive Leservorteile nicht entgehen lassen und gestatte dem Medienhaus Main-Echo mir jederzeit schriftlich, telefonisch und per E-Mail Vorteilsangebote zu unterbreiten. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Vertrauensgarantie: Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.