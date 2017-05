Sie dürf­ten zu je­nen ge­hö­ren, die die längs­te An­rei­se zum 22. HVB-City­lauf in Aschaf­fen­burg ha­ben: 17 Mit­ar­bei­ter der Pioneer In­vest­ments Ka­pi­tal­an­la­gen­ge­sell­schaft mbH aus Mün­chen rei­sen am Frei­tag an, um am Abend am an­de­ren En­de Bay­erns an den Start zu ge­hen. Seit 2013 ist ei­ne Grup­pe der In­vest­ment-Ge­sell­schaft beim Ren­nen mit­ten durch die Aschaf­fen­bur­ger In­nen­stadt da­bei.