Bombastisch, dramatisch und mit filigraner Leichtigkeit

Musik: Konzert der Spessartklänge Rothenbuch

Rothenbuch Sonntag, 14.05.2017 - 19:56 Uhr

Das Früh­lings­kon­zert der Ka­pel­le des Mu­sik­ve­r­eins »Spess­art­klän­ge« Ro­then­buch un­ter Lei­tung von Wil­lem van Kooi am Sams­ta­g­a­bend war ei­ne mu­si­ka­li­sche Er­zäh­lung ver­ton­ter Pro­sa: bom­bas­tisch, dra­ma­tisch und zu­g­leich mit fi­li­gra­ner Leich­tig­keit.