Ein arbeitsreiches Leben

Altersjubilar: Oskar Hasenstab feiert in Grünmorsbach seinen 100. Geburtstag

Haibach Sonntag, 14.05.2017 - 19:56 Uhr

»Ein Jahr be­vor der deut­sche Kai­ser ab­dank­te, bin ich auf die Welt ge­kom­men!« Ganz ge­nau kön­ne er sich je­doch nicht mehr an Kai­ser Wil­helm er­in­nern, gibt Os­kar Ha­sen­stab au­gen­zwin­kernd zu und freut sich auf Ge­spräche über die gu­te al­te Zeit an die­sem Mon­tag. Vie­le Gäs­te wer­den er­war­tet, denn am 15. Mai fei­ert er sei­nen 100. Ge­burts­tag.