Bosbach in Mainaschaff: Besuch vom alten Freund

Manfred Christ, CSU-Stadtrat in Aschaffenburg und ehemaliger Landtagsabgeordneter, fängt ihn schon auf dem Parkplatz ab. Mit der einen Hand schüttelt Christ, Jahrgang 1940, die des Gastes aus Bergisch Gladbach, in der anderen hält er einen Stapel Zeitungsausschnitte: Berichte über Bosbachs Krebserkankung und seinen unbedingten Willen, die verbleibende Zeit bestmöglich zu nutzen. »So denke ich auch«, sagt Christ später.

Die beiden sind sich noch nie persönlich begegnet, und doch reichen ein paar Stichworte aus, um eine Gemeinsamkeit zu finden: Auch Christ hat eine Behandlung wegen Prostatakrebs hinter sich.

Knapp 200 Menschen kommen zu der Gesprächsrunde »Auf einen Kaffee mit Wolfgang Bosbach«, zu der die CSU-Abgeordnete Andrea Lindholz ihren Kollegen aus dem Bundestags-Innenausschuss eingeladen hat. Am Büchertisch, wo die Goldbacher Buchhandlung »Leseinsel« Bosbachs Interview-Buch »Endspurt« anbietet, bildet sich eine lange Schlange. Über 30 Bücher werden an diesem Tag verkauft. Bosbach schreibt Widmungen auf Buchseiten und Autogrammkarten, für Astrid und Silke, Christine und Anita, und berät einen Mann, der seiner Gattin eine Freude machen will. »Für meine liebe Frau«, möge Bosbach bitte notieren. »Das kann ich doch nicht schreiben, >für meine Frau<«, sagt der CDU-Politiker mit gespieltem Vorwurf in der Stimme, und beide lachen.

»Sie sind der Einzige, der sagt, was er denkt, und tut, was er sagt«, sagt ihm ein anderer Besucher. Klare Worte, sagen, was Sache ist - das ist es auch, was sich die Gäste vom Gespräch auf der Bühne erwarten. Zunächst auf Stichworte von Andrea Lindholz, später auf Fragen vom Publikum hin, spricht Bosbach über Medienwandel und Erbschaftssteuer, Burka-Verbot und Leitkultur, erzählt Anekdoten von Helmut Kohl und Begegnungen mit der Polizei.

Dass das Publikum überwiegend im fortgeschrittenen Alter ist, zeigt sich daran, wie viele Selfies mit dem Politiker gemacht werden - nämlich gar keines. Statt Bitten um Fotos bekommt Bosbach viele Hände geschüttelt - und noch mehr gute Wünsche: »Alles Gute für Sie« hört er an diesem Nachmittag nicht nur einmal.

Sabine Dreher