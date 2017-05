Inszenierte Wünsche

Tiefenperspektiven: Ausstellung mit Acrylcollagen von Kathrin de Guibert in der Kunstwerkstatt am Theaterplatz

Aschaffenburg Sonntag, 14.05.2017 - 19:56 Uhr

Zau­ber­bil­der: Ka­th­rin de Gui­bert ver­wan­delt mit ih­rer künst­le­ri­schen Sicht auf die Din­ge des All­tags die Rea­li­tät in ins­ze­nier­te Wün­sche.