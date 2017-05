Polizeiorchester Bayern in Aschaffenburg für den guten Zweck

Das sinfonische Blasorchester spielte unter der Leitung von Peter Kleine Schaars vor rund 200 Gästen ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Alfred Reed, George Gershwin und Julius Fuik. Auf dem Programm standen einige Titel, die Kleine Schaars selbst arrangiert hat, sowie Musical- Melodien und ein Medley der Band Earth, Wind & Fire.Neben der Musik stand bei dem Konzert der wohltätige Zweck im Vordergrund. Der Erlös - die Höhe stand am Wochenende noch nicht fest - kommt dem Verein »Leuchtende Kinderaugen« zu Gute. Der Verein will nach eigener Darstellung Kindern, die in schwierigen Situationen aufwachsen, Hoffnung und Zuversicht geben, dass sie in der Gesellschaft nicht vergessen werden. Ralf Hettler/Foto: Ralf HettlerbInternet: