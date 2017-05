Feuer nach einer Stunde gelöscht: Disco One vorläufig geschlossen

Wie die Polizei meldete, ging gegen 13.30 Uhr der Brandmelder in dem Club in der Niedernberger Straße los, der zu diesem Zeitpunkt geschlossen war. Über 40 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Um in das Innere des Gebäudes zu gelangen, mussten sie einige Stahltüren aufbrechen. Nach etwa einer Stunde waren die Flammen gelöscht. Laut Polizei dürfte der Schaden im unteren sechsstelligen Bereich liegen.Im sozialen Netzwerk Facebook schrieben die Club-Betreiber am Wochenende, dass die Disco One im Stadtteil Nilkheim vorläufig geschlossen bleibe. Man werde aber versuchen, den Betrieb schnellstmöglich wieder aufzunehmen. rah/fka/Foto: Ralf HettlerVideo und Bilder vom Brand: