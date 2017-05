Die Mineralienbörse zeigte sich mit ihrem Angebot an seltenen Mineralien, funkelnden Edelsteinen, Fossilien, sowie Schmuck und Geschenkartikeln als echte Fundgrube für Liebhaber schöner Dinge. In Sammlerkreisen und bei Liebhabern seltener Steine und Mineralien hat sich die Aschaffenburger Börse in den vergangenen Jahren fest etabliert. Vielfältige Mineralien und Fossilien - vom Adamin bis zum Zirkon und vom Mammutzahn bis zum »Donnerkeil« - waren als Exponate bei der Börse vertreten. Geschliffene Edelsteine und Schmucksteine zum Selbstanfertigen von Ringen und Ketten wurden für den Hobbybastler angeboten. Aber auch Sammelzubehör vom Geo-Hammer, Lupe, Mikroskop, Fachliteratur und Fundstellenbücher, bis zu geologischen und topographischen Karten waren im Angebot zu finden. Die Aschaffenburger Mineraliensammler waren auf der Mineralienbörse mit eigenen, selbst gesammelten Mineralien aus der Region vertreten.Eine feste Einrichtung ist auf der jährlich stattfindenden Börse auch der Tisch des naturwissenschaftlichen Vereins, vertreten durch Joachim Lorenz, mit aktuellen und interessanten Fundstücken aus dem Spessart. Ralf HettlerbInternet: