Auch Kaninchen können das Apportieren lernen

Das Katzenpärchen Melly (weiblich, braungetigert) und Morle (Kater, schwarz gesmoked) musste wegen gesundheitlicher Probleme der Vorbesitzer ins Tierheim umziehen. Melly ist die erste der zurückhaltenden Kandidatinnen. Sie sei vorsichtig und brauche Zeit, bis sie Zutrauen fasse, heißt es. Morle dagegen sei verschmust, präsent und menschenbezogen. Laut Betreuer sind beide sechs Jahre alt, brauchen ihren Freigang und mögen keine kleinen Kinder.Die rot-weiß-getigerte Katzendame Roxy ist die zweite Kandidatin, die ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht. Sie wurde vermutlich im vergangenen November geboren und Ende vergangener Woche in der Danziger Straße in Mömbris entdeckt. Das braune Zwergkaninchen Dolorante komplettiert die Runde der vorsichtigen Tiermädchen. Gefunden wurde es ebenfalls Ende vergangener Woche am Sportplatz am Eller in Mainaschaff. Sein Alter ist unbekannt.Neueste Studien zeigen, dass auch Kaninchen trainiert werden können - vorausgesetzt, sie haben Vertrauen zu »ihren« Menschen. Dann hören sie auf ihren Namen, können das Apportieren lernen und übers Klickern ist sogar Agility möglich, denn Kaninchen überwinden gerne Hindernisse. Allerdings braucht der Zweibeiner ein bisschen Geduld und das Wissen, dass bei den Nagern trotzdem andere Maßstäbe als bei Hunden gesetzt werden sollten. Marion Stahlb Öffnungszeiten und Informationen: Tierheim, Wailandtstraße 15: montags, freitags, samstags 13 bis 16 Uhr, mittwochs 13 bis 17 Uhr.