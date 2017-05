Gitarrenlegende Al Di Meola in der Aschaffenburger Stadthalle

Aschaffenburg Freitag, 12.05.2017 - 17:46 Uhr

In der Rei­he »Grenz­gän­ge« gas­tiert Gi­tar­ren­le­gen­de Al Di Meo­la am Frei­tag, 9. Ju­ni, um 20 Uhr in der Aschaf­fen­bur­ger Stadt­hal­le am Sch­loss. Wie die Ver­an­stal­ter mit­tei­len, ge­hört der 62-jäh­ri­ge Mu­si­ker aus New Jer­sey zu den ein­fluss­reichs­ten Jazz- und Jazz­rock-Gi­tar­ris­ten. Sein rei­cher mu­si­ka­li­scher Er­fah­rungs­schatz reif­te in der Zu­sam­men­ar­beit mit Künst­lern wie As­tor Piaz­zol­la, John Len­non und Paul Mc­Cart­ney.

Seine Solowerke »Land of the Midnight Sun«, »Elegant Gypsy« und »Casino« gelten noch heute als Genreklassiker. Das Live-Album »Friday Night in San Francisco« aus dem Jahr 1981 mit John McLaughlin und Paco de Lucia verkaufte sich über zwei Millionen Mal.

Mit seinem aktuellen Konzertprogramm »World Sinfonia« lädt er ein zum Reisen durch ferne Länder und zum Verweilen an geheimen Orten. Im Vorprogramm spielt die Aschaffenburger Band Funky Style Coalition Songs der Motown-Band Earth Wind & Fire. Karten gibt es unter anderem in den Main-Echo-Geschäftsstellen.

Alexander Bruchlos/Foto:Francesco Cabras

bAl Di Meola: Freitag, 9. Juni, 20 Uhr Stadthalle Aschaffenburg.