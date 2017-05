Kleinkahl hat keine Bedenken gegen Windräder in Hessen

Rat: Keine gewichtigen Auswirkungen befürchtet

Kleinkahl Sonntag, 14.05.2017 - 21:21 Uhr

Mit sechs zu vier Stim­men hat der Ge­mein­de­rat Klein­kahl in sei­ner Sit­zung am Frei­tag be­sch­los­sen, kei­ne Be­den­ken ge­gen Wind­rä­der auf hes­si­scher Sei­te zu er­he­ben.

Auf dem Ratstisch lag die von der hessischen Nachbargemeinde Biebergemünd beabsichtigte Fort᠆schreibung ihres Flächennutzungsplans in Sachen Windenergie. Auch wenn Windräder, die auf hessischer Seite direkt an der bayerischen Landesgrenze errichtet würden, von Kleinkahl aus mit großer Wahrscheinlichkeit zu sehen sein werden, machte der Rat keine Einwände geltend.

Im Gegensatz zur Nachbargemeinde Westerngrund, die Bedenken vorgebracht hatte, sei Kleinkahl nicht mit einem grenznahen Wasserschutzgebiet betroffen, so Bürgermeisterin Angelika Krebs. Um überhaupt Bedenken äußern zu können, müssten die Auswirkungen gewichtig sein. Der Erhalt des Landschaftsbildes allein sei dafür laut der aktuellen Rechtsprechung nicht relevant.

Neben Ja- und Nein-Stimmen gab es im Rat auch solche, die eine Beeinträchtigung möglicher späterer eigener Interessen der Gemeinden auf bayerischer Seite auf diesem Gebiet befürchteten. Jürgen Brehm