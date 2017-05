Vom »Eisernen Käthchen« und anderen Frauen

Historie: Geschichtsverein Karlstein hat drei Tage lang Ausstellung im Wöhrl-Pavillon gezeigt - 140 Fotos

»Die Frau im Dorf« - so lau­tet der Ti­tel ei­ner Wan­der­aus­stel­lung, die vom Amt für Länd­li­che Ent­wick­lung Würz­burg und dem Be­zirk Un­ter­fran­ken in­i­ti­iert wur­de und seit 1989 exis­tiert. Der Ge­schichts­ve­r­ein Karl­stein, der die Aus­stel­lung am Wo­che­n­en­de zeig­te, er­gänz­te sie mit ei­ge­nen Do­ku­men­ten.