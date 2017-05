Krippen-Erweiterung: Bauantrag auf den Weg gebracht

Gemeinderat: Aus Werk- und Schlafraum soll in Kleinkahl ein Gruppenraum werden - Fluchtweg noch zu klären

Kleinkahl Sonntag, 14.05.2017 - 21:21 Uhr

Für die Er­wei­te­rung der Kin­derkrip­pe im Klein­kah­ler Kin­der­gar­ten hat der Ge­mein­de­rat in sei­ner Sit­zung am Frei­ta­g­a­bend ei­nen Bau­an­trag auf den Weg ge­bracht.

Der Plan sieht die Nut­zungs­än­de­rung zwei­er Räu­me vor, die bis­her als Werk- und Schlafraum di­en­ten. Aus ih­nen soll ein gro­ßer Grup­pen­raum wer­den. Zum Schlafraum soll dann ein La­ger­raum um­ge­baut wer­den.