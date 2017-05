Singen und Bewegung professionell vereint

Konzert: Zum silbernen Chorjubiläum bringt Chorios die Fortsetzung der Radioshow von vor fünf Jahren auf die Schaafheimer Bühne

Schaafheim Sonntag, 14.05.2017 - 20:01 Uhr

Cho­ri­os prä­sen­tier­te sich der gleich­na­mi­ge Chor wäh­rend sei­nes Kon­zer­tes zum sil­ber­nen Chor­ju­bi­läum. Ra­dio 2.0 war die Fort­set­zung des Ra­dio­kon­zerts vor fünf Jah­ren mit viel mehr Es­prit, noch mehr Pro­fes­sio­na­li­tät und Cho­reo­gra­phi­en vom Feins­ten.

Der einst jun­ge Ab­le­ger des ge­misch­ten Cho­res ist auch nach 25 Jah­ren im­mer noch mo­dern und vor al­lem im­mer wie­der stei­ge­rungs­fähig.