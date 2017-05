Albstädter Kicker präsentieren ihr eigenes Bier

Freizeit: Beim Fußballfest hat es vereinseigenes Pils und Radler gegeben - Flaschen mit speziellem Etikett

Alzenau Sonntag, 14.05.2017 - 15:25 Uhr

Er­folg­rei­che Ve­r­eins­ar­beit le­be da­von, dass neue Ide­en ein­ge­bracht wer­den. Das hat Al­zen­aus Bür­ger­meis­ter Alex­an­der Leg­ler am Sonn­tag­mit­tag beim Sport­ve­r­ein Alb­stadt ge­sagt. Der SVA stell­te sei­nen Mit­g­lie­dern und Gäs­ten das ers­te ei­ge­ne Ve­r­eins­bier samt spe­zi­el­lem Eti­kett vor.