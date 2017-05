400 Gläubige bei der Wasserloser Bergmesse

Religion: Ökumene herausgestellt - Christen aus Alzenau, Kahlgrund und Hessen dabei - Steiler Anstieg

Alzenau Sonntag, 14.05.2017 - 14:20 Uhr

Es sei wun­der­bar, in frei­er Na­tur ei­nen Got­tes­di­enst fei­ern zu kön­nen: So freu­te sich am Sonn­tag­vor­mit­tag Pfar­rad­mi­ni­s­t­ra­tor Da­ri­usz Ko­wal­ski zu Be­ginn der 5. Was­ser­lo­ser Berg­mes­se, zu der der Ge­sang­ve­r­ein Ein­tracht Was­ser­los in die Flur­ab­tei­lung Adams­ru­he ein­ge­la­den hat­te.