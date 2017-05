Damit Schulkinder im Kongo im Hellen lernen können

Spende: Missionsstrickkreis Westerngrund überreicht 1000 Euro an Abbé Matthieu - Erlös des Fastenessens

Westerngrund Freitag, 12.05.2017 - 21:25 Uhr

Der Mis­si­ons­s­trick­kreis Wes­tern­grund hat 1000 Eu­ro an Ab­bé Matthieu über­ge­ben. Die Spen­de ist für das So­lar­lam­pen­pro­jekt in Matthieus Hei­ma­t­ort Nza­ji in der De­mo­k­ra­ti­schen Re­pu­b­lik Kon­go be­stimmt. Das Geld ist der Er­lös des Fas­te­nes­sens des Strick­k­rei­ses im März im Pfar­r­heim.