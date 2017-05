In Mensengesäß: Polizei »schnappt« Schildkröte

Tiere: Von Unwetter aus ihrem Zuhause gespült?

Mömbris Freitag, 12.05.2017 - 21:30 Uhr

Ei­ne Schild­krö­te hat den Weg ei­ner St­rei­fe in Men­s­en­ge­säß ge­k­reuzt. Mitt­ler­wei­le hat sich der Be­sit­zer ge­mel­det, er wird das grü­ne Tier am Sams­tag­mit­tag bei der Al­ze­nau­er Po­li­zei ab­ho­len.

Die Beam­ten Mi­cha­el Ker­ber und Frank Sch­ließ­mann fuh­ren ge­gen 14 Uhr die Stra­ße Im Breit­feld ent­lang, als sie auf das Rep­til auf­merk­sam wur­den, bei dem es sich ver­mut­lich um ei­ne grie­chi­sche Land­schild­krö­te han­delt.