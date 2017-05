Singulus: 10 000 Euro für Kindergärten, Mittagsbetreuung und mehr

Die Kah­ler Sin­gu­lus Tech­no­lo­gies AG hat der Ge­mein­de Kahl 10 000 Eu­ro ge­spen­det. Auf Be­schluss des Ge­mein­de­rats wird das Geld auf­ge­teilt und kommt den Kin­der­gär­ten, der Mit­tags­be­t­reu­ung der Kal­daha-Schu­le so­wie so­zia­len Or­ga­ni­sa­tio­nen zu­gu­te.

Dies berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung zur Spendenübergabe in der Kaldaha-Schule mit (Mitte von links) Singulus Vorstands-Chef Stefan Rinck und Bürgermeister Jürgen Seitz. Mit dabei waren unter anderem auch Alexius Wack von der Stephanusgemeinschaft, Karin Reinhold von der Mittagsbetreuung und Stefan Gall, der das Geld an die sozialen Organisationen weitergegeben wird, so die Gemeinde in ihrer Mitteilung weiter.

Rathauschef Jürgen Seitz habe sich für die finanzielle Unterstützung durch die Firma Singulus Technologies bedankt. Die Spende zeige, dass das Unternehmen »ein starker regionaler Partner« sei, der »für seine Gemeinde jederzeit ein offenes Ohr hat«, wird Bürgermeister Seitz in der Mitteilung zitiert. Stefan Fuchs/Foto: Harald Schreiber