Polizei »schnappt« Schildkröte

Fundstück: Tier von Unwetter aus Zuhause gespült?

Mömbris Freitag, 12.05.2017 - 16:00 Uhr

Ei­ne Schild­krö­te hat den Weg ei­ner St­rei­fe in Möm­b­ris-Men­s­en­ge­säß ge­k­reuzt. Mitt­ler­wei­le hat sich der Be­sit­zer ge­mel­det, er wird das grü­ne Tier am Sams­tag­mit­tag bei der Al­ze­nau­er Po­li­zei ab­ho­len.

Die Beamten Michael Kerber und Frank Schließmann fuhren gegen 14 Uhr die Straße Im Breitfeld entlang, als sie auf das Reptil aufmerksam wurden, bei dem es sich vermutlich um eine griechische Landschildkröte handelt. »Da die Schildkröte auf ihrem Spaziergang offensichtlich die Orientierung verloren hatte, nahmen die Polizisten sich dem Tier an und brachten es zur Dienststelle der Alzenauer Polizei«, heißt es im Bericht.

Im Laufe des Freitags meldete sich schließlich der Besitzer, der in der Straße oberhalb des Fundorts wohnt. Möglicherweise war die Schildkröte beim Unwetter, das kürzlich über den Ort zog, aus ihrem Zuhause gespült worden.

Bis das Tier am Samstagmittag abgeholt wird, findet es bei Michael Kerber Unterschlupf, der sich mit der Pflege auskennt, wie es von der Alzenauer Polizei auf Nachfrage heißt. Nina Lenhardt