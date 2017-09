68 Prozent: Baumann legt noch mal zu

Jens Raab

Zur Person: Michael Baumann

Der 56-jährige Michael Baumann ist parteilos und wurde wie 2011 von der SPD nominiert. Damals wurde er überraschend klar mit über 55 Prozent zum Nachfolger des langjährigen CSU-Bürgermeisters Robert Hain gewählt, der in den Ruhestand ging; seit Februar 2012 ist Baumann im Amt.

Der gebürtige Schweinheimer, dessen Eltern 1963 nach Wenighösbach zogen, ist in dem Hösbacher Ortsteil groß geworden. 2011 holte er dort mehr als 85 Prozent der Stimmen.

Nach der Mittleren Reife an der Staatlichen Realschule Aschaffenburg ging Baumann 1978 zur Polizei, stieg später zum Dienstgruppenleiter in Lohr und Alzenau auf. Als Erster Polizeihauptkommissar arbeitete er viele Jahre in der Führungsgruppe der Aschaffenburger Polizei, deren Pressesprecher er bis zu seiner Wahl war.

Der begeisterte Ausdauersportler lebt mit seiner Frau Edith (54) in Wenighösbach; die Kinder Katharina (27) und Marcus (30) sind längst aus dem Haus, leben aber auch in Hösbach. (Jens Raab)