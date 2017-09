Bürgerentscheid: Sailauf ist der Vorreiter

Lauterhecke als Auslöser

200 Bürger bei Info-Abend

Michael Hofmann

Stichwort: Wiederkehrende oder einmalige Beiträge

Die Unterschiede zwischen wiederkehrenden und einmaligen Beiträgen gestalten sich wie folgt. Bisher gilt: Wenn eine Straße ausgebaut wird, werden nur die direkten Anlieger an den Kosten beteiligt - mit so genannten Einmalbeiträgen. Im Schnitt kommen so auf einen Eigentümer 10 000 Euro zu, erklärt Wiens in seinen Vorträgen.

Beim System der wiederkehrenden Beiträge zahlen nicht nur die direkten Anwohner, sondern alle Eigentümer innerhalb eines zusammenhängenden Abrechnungsgebietes.

Dafür stellt die Gemeinde ein Investitionsprogramm für bis zu fünf Jahre auf: Die Gemeinderäte planen dabei, welche Straßen sie erneuern wollen, schätzen die anfallenden Kosten und berechnen so einen jährlichen Beitrag. Dieser Beitrag liegt nach den Erfahrungen aus anderen Bundesländern meist im unteren dreistelligen Bereich. Allerdings muss dieser Beitrag dann während der Dauer des Programms in jedem Jahr gezahlt werden.

Juristisch schwierig ist dabei nach Einschätzung vieler Kommunalpolitiker die Bildung der Abrechnungseinheiten. Die Gemeinde Sailauf listet in ihrer Broschüre auch Gewinner und Verlierer der wiederkehrenden Beiträge auf: Gewinnen würden beispielsweise die Anlieger einer erneuerten Straße, die für wenig Geld eine Verbesserung erhielten. Verlierer seien die übrigen Anlieger in der Einheit, die mitzahlen, ohne einen direkten Vorteil durch den Straßenausbau zu haben. (Michael Hofmann)