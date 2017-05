Ausgiebige Wechselgesänge

Viel längere Dauer



Kirchenraum wird renoviert



Friedbert Kunkel

Stichwort: Syro-malbarischer Ritus der Thomaschristen Die katholische Sankt Thomaskirche in Indien geht auf den Apostel Thomas zurück. Der Überlieferung nach soll der Apostel Thomas in den Jahren 53 bis 60 nach Christus die südwestliche indische Küstenregion Malabar (heute der Bundesstaat Kerala) bereist und missioniert haben.

Mit knapp vier Millionen Mitgliedern sind die »Thomaschristen« weltweit eine der ältesten gleichberechtigten Religionsgemeinschaften in der Katholischen Kirche. Als »Ecclesia sui iuris« ist sie zudem eine »Kirche eigenen Rechts« mit individuellem Ritus - Syro-malabarisch - bei ihren Gottesdienstfeiern.

Einige Tausend Priester und Ordensleute der Thomaschristen engagieren sich rund um die Welt im römisch-katholischen Umfeld seel᠆sorgerisch und sozial. (Friedbert Kunkel)

Die Glaubensinhalte der vorgetragenen Gesänge (in der Landessprache Malayalam) konnten von den eingeborenen Spessartern gut mitverfolgt werden, weil Pater Augustin ein Geheft mit dem rituellen Ablauf und deutschen Übersetzungen ausgelegt hatte.Der große Unterschied zu einer römisch-katholischen Messe liegt in der Zeit. Im indischen Ritus braucht ein Gottesdienst ohne Predigt von vornherein gut 90 Minuten (nach Pater Augustin). In Indien sind zwei Lesungen und gleich vier Hochgebete üblich, dazu bekommt der Heilige Geist ausgiebig Platz. Das alles wird mit Weihrauch besungen und bereitet Wandlung und Kommunion vor.Eine Frühmesse hierzulande kann erfahrungsgemäß schon nach einer halben Stunde den Gläubigen alles für den folgenden Tag und länger mitgegeben haben.Während es im christlichen Abendland bei den Kirchenliedern regelrechte Hits gibt, wirkt der Gesang im indischen Ritus ursprünglicher, näher bei den Wurzeln verharrend.In seinem Schlusswort bedankte sich Pater Augustin bei den Besuchern für das Interesse an der Kirche seiner Heimat. Schmunzelnd meinte er, es sei vielleicht etwas »mühsam« gewesen, das Wort Gottes in der indischen Form des gelebten katholischen Glaubens zu hören. Die Gemeinde bedankte sich mit herzlichem Beifall für die neue Erfahrung.Mit diesem außergewöhnlichen Gottesdienst nahm die Pfarrgemeinde auch Abschied vom gewohnten Bild des Kirchenraums. Der wird ab Montag renoviert.