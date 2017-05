Warum eine Frau aus der Region einen 40-Tonner lenkt

Die Königin der Straße

mit Video

Stockstadt Samstag, 13.05.2017 - 05:00 Uhr

Die Weibersbrunnerin Yvonne Näpflein lenkt täglich einen Laster quer durch Deutschland und hält so den Warenfluss mit am Laufen. Warum sie sich trotz Stress auf der Straße keinen schöneren Job vorstellen kann.

Yvonne Näpflein zieht sich die derben Lederhandschuhe über, wuchtet den Metallkeil unter den Rädern hervor und hängt ihn zurück. Mit Schwung zieht sie sich in das Führerhaus ihres Lasters zurück. »Auf geht's. Mir fahr'n heim«, ruft sie und zieht die Tür hinter sich zu. Der Laster ist ihr rollendes Zuhause. Ihre Heimat auf Rädern. Ihr metallener Panzer, mit dem sie Waren von A nach B und nach C transportiert. Einmal quer durch Deutschland und wieder zurück. Den 40-Tonner-Sattelzug fährt die aus Weibersbrunn (Kreis Aschaffenburg) stammende Berufskraftfahrerin jeden Tag von Stockstadt bis nach Meckenheim bei Bonn zurück nach Frankfurt und schließlich nach Stockstadt.





Liniennahverkehr nennt man das in der Fachsprache. Näpflein muss zu vereinbarten Zeitfenstern bei den Herstellern sein, um Waren aufzunehmen, die sie dann nach Frankfurt zum Logistikzentrum bringt, von wo diese in die ganze Republik weiterverteilt werden. Ein Warenfluss quer durch Deutschland. Und Näpflein ist ein kleiner Baustein darin. Ohne ihren Transport funktioniert die ganze Kette nicht mehr. Geht nicht gibt es nicht. »Mann, fahr zu. Des gibt's doch gar net«, schimpft sie hinter dem Lenkrad. Surr, surr, surr. Der Retarder ist angesprungen. Weil sich vor ihrem Laster ein Autofahrer noch schnell auf die Spur gequetscht hat, verlangsamt Näpfleins Fahrzeug automatisch. Ohne dass die Fahrerin eingreift, nimmt der Laster das Tempo zurück und bremst an. Doch trotz der Assistenzsysteme, zu denen neben dem automatischen Brems- und Beschleunigungssystem auch Abstandshalter, Spurhalteassistent und ein Automatikgetriebe gehören, ist das Fahren anstrengend. Zwar ist man so hoch oben die Königin der Straße - dafür aber schwer beladen. Und vorankommen geht nur langsam. Dafür braucht man vor allem eines: viel Geduld. Geduld und gute Nerven, damit man den alltäglichen Stress auf der Strecke aushält.



Die Engstellen. Die Baustellen. Die rücksichtslosen Fahrer. Und die vielen anderen, die unter Zeitdruck ihre Fracht von A nach B bringen müssen und die für Dumpinglöhne schuften. Die energische Rothaarige kennt die Schauergeschichten aus der Branche. Wo ungelernte Fahrer in Schrottlastern einfach drauflosgeschickt werden und wo Lenkzeiten nicht interessieren. Hauptsache, die Ware rollt. 11 Uhr. Kurz vor der AbfahrtStockstadt. Mit Rucksack erklimmt Näpflein das Führerhaus ihres Lasters. Ein kurzer Check-Up, ob alles funktioniert. Ob alle Kontrollleuchten anspringen. Einschalten des Mautgerätes und der elektronischen Fahrüberwachung. Die zeichnet alle Lenk- und Ruhezeiten des Fahrzeuges auf. Was früher eine manuelle Scheibe war, ist heute ein digitales Gerät, das nicht manipuliert werden kann. Über ein weiteres System ist Näpflein im Büro auf einem Bildschirm für ihren Chef Dietmar Hahn jederzeit sichtbar. Als sich bewegender Punkt auf einem Netz von Straßen. Wenn es irgendwo auf einer Strecke Stau oder eine Vollsperrung gibt, kann Hahn seine in Deutschland verteilten Fahrer darum herumlotsen oder bei einer Panne oder Problemen Hilfe organisieren. Auf der Straße unterwegs zu sein, Tag für Tag: Das war Näpfleins Traum, nachdem sie in der Gastronomie nicht mehr glücklich war. Die Arbeitsbedingungen hatten sich nach der Geburt ihrer beiden Söhne - heute 13 und 16 Jahre alt - so verändert, dass sie nicht mehr für sie passten. Also schulte sie 2015 um auf Berufskraftfahrerin. Das war der Frau, die zu Hause mit ihrer Mutter noch 40 Kühe im Nebenerwerb hält, vertraut von Kindesbeinen an. Der Umgang mit schweren Maschinen und großen Geräten, das kannte sie von der Feuerwehr, der sie seit Kindheit schon angehört. Mit ihrem Vater war sie lieber in den Wald Holz machen gegangen anstatt mit Puppen zu spielen. So erklärt es sich, dass sie als Frau in einer Männerdomäne auch so gut zurecht kommt. Sie kann zupacken. Hinlangen, wenn es darauf ankommt. Zimperlich sind andere.



15 Uhr. Die zweite Ladung Meckenheim. Belader flitzen mit Hubwägen quer durch Lagerhallen, holen Waren von Hochregalen und schieben sie in die geöffneten Laderäume der Laster, die die Fahrer nahe an die Rampen gefahren haben. Die Ladeluken sind wie die geöffneten Münder von Riesenwalen, die auf Nahrung warten. Es ist wie ein seltsames Konzert, das gespielt wird. Ohne Noten. Dafür mit einem ewig pochenden Puls. Dem Puls der Wirtschaft. Und der geht vor allem schnell. Zeit ist Geld. Es dauert keine zehn Minuten, dann ist auch Näpfleins Laster fertig beladen. Schnell noch diese zweite Ladung auf Paletten sichern mit Stangen, die zwischen Wänden und Boden verspannt werden, damit nichts hinten auf der Ladefläche hin und herrutscht. Sie lässt vom Hallenmeister die Frachtpapiere abstempeln, legt einen Durchschlag in ein Kästchen. Und schon kann es losgehen Richtung Frankfurt. 19 Uhr. Frankfurter Kreuz Höhe Flughafen Rhein-Main. Lichterglanz. Flugzeuge, die abheben und landen. Autos fahren vierspurig nebeneinander dicht an dicht über die Autobahn. Ein Drehkreuz. Und Näpfleins Laster mittendrin. Auf der Spur nach Hause. Noch einmal abladen in Fechenheim. Was sich als schwierig erweist. Als sie ankommt auf dem Firmengelände, ist es voll. Stoßzeit bei dem Logistiker. Die Disposition weist ihr eine Rampe zu.





Als Näpflein vorfahren will, ist sie noch besetzt. Sie muss fast eine halbe Stunde warten, bis sie schließlich an der Reihe ist. Das Rückwärtsheranfahren an die Rampe erweist sich als letzte Geduldsprobe des Tages. Überall stehen Laster und versperren Raum zum Rangieren. »Völlig normales Chaos um die Uhrzeit. Nichts Besonderes. Das kriege ich schon hin«, lacht sie und kurbelt. Noch mal und noch mal holt sie aus, fährt zurück, fährt wieder ein Stück vor, um sich so Zentimeter für Zentimeter an die Rampe heranzuschieben. Während Kollegen in Lastern neben ihr stehenbleiben und darauf warten, dass Näpflein die Durchfahrt frei macht. Eine etwas enge Angelegenheit. Aber auch das schafft sie. Das Entladen dauert länger im Logistikzentrum, dafür muss sie nicht selbst Hand anlegen. Zeit für einen schnellen Kaffee im Pausenraum. Wo die Fahrer zusammenstehen und einen kurzen Plausch halten. Sie grüßen sich, einige tippen sich an die Kappen. Man kennt sich. Auch eine Art Zuhause mitten auf der Straße. Irgendwo dazwischen. 20.30 Uhr. Zurück zum StartNäpflein fährt vom Gelände zurück auf die Hanauer Landstraße Richtung Ratswegkreisel und Autobahn. Es geht in Richtung Heimat. Der Mond steht hoch am Himmel. Näpflein ist mit ihrem 40-Tonner wieder auf dem Parkplatz ihres Arbeitgebers angekommen. Ein letztes Mal rangieren, Laster abstellen, abschließen. Es war ein langer Tag. Alles geschafft. Alles glatt gelaufen. Die Königin der Straße steigt herunter von ihrem Fahrerhaus-Olymp. Morgen wird es wieder ihr rollendes Zuhause sein.