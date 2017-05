»Spannend und im Alltag total nützlich«

»Total spannend«



Hintergrund: Alexanders leichteste Aufgabe Die erste und gleichzeitig leichteste Aufgabe am ersten Tag der 56. Deutschen Mathematik-Olympiade in Bremerhaven für die 8. Klasse lautete:

Ermittle die größte und die kleinste aller natürlichen Zahlen, welche folgende Eigenschaften

besitzen:

• Die Ziffernfolge der Zahl enthält nur die Ziffern 1 oder 2.

• Die Quersumme der Zahl ist 72.

• Die Zahl ist durch 72 teilbar. (Melanie Pollinger)



Alexander besucht das Aschaffenburger Friedrich-Dessauer-Gymnasium, an dem seine Mutter Astrid Heeg Mathematik unterrichtet. Was Mutter und Sohn von der Olympiade in Bremerhaven erzählen, klingt so interessant und lustig, dass das Klischee von der grauen und langweiligen Mathematikerwelt schnell widerlegt ist.Am Tag vor der Reise nach Bremerhaven, am 29. April, traf sich das bayerische Siegerteam - die 15 Besten der Mathe-Olympiade Bayern (Moby) - in Würzburg. Bis nachts um halb zwölf wurde gegrillt und gespielt, erzählt Alexander und erklärt die Strategie- Kartenspiele »Mafia« und »Wizzard«. Auch Dreier-Schach mit einem sechseckigem Brett gab es. »Das war total spannend, man konnte sich verbünden«, sagt Alexander.Im Zug nach Bremerhaven wurde weitergespielt. Einige aus dem bayerischen Team kannte der Glattbacher schon. »Man trifft sich immer wieder.« Mit dem 17-jährigen Martin Drees aus Nürnberg tauscht Alexander regelmäßig E-Mails aus. »Er verrät mir seine Kopfrechentricks.«Martin Drees war bereits als Zwölfjähriger Weltmeister im Kopfrechnen. Dass er jetzt in Bremerhaven die Goldmedaille bei den Zwölftklässlern gewann, verwundert also nicht. Zwei weitere Bayern sorgten schließlich für einen Vierfach-Gold-Rekord des Freistaats.Alexander freut sich schon auf den nächsten Mathe-Wettbewerb, bei dem auch wieder Sport und Spiel auf dem Programm stehen. Vom 22. bis 25. Juni ist der Glattbacher nach Quarten in der Schweiz eingeladen, zum Dreiländerwettbewerb »Datch - Das Känguru«. »Datch« steht für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Aus diesen drei Nationen treten die Besten Siebt- und Achtklässler vom alljährlichen Schul-Mathematikwettbewerb »Känguru« an.Alexander, der voriges Jahr mit seinem Känguru-Knobelketten-Computerprogramm bayerischer Landessieger in Mathematik und Informatik bei »Jugend forscht, Schüler experimentieren« wurde (wir berichteten), war heuer der Einzige von mehr als 160 000 teilnehmenden Siebt- und Achtklässlern mit der vollen Punktzahl.Warum ihm Mathematik, besonders das spielerische Knobeln, so viel Spaß macht, weiß Alexander selbst nicht genau. In einem gibt er seiner Mutter recht. Sie meint: »Es kommt darauf an, wie Mathematik in der Schule vermittelt wird.« Kinder müssten von klein auf entdecken, dass Mathematik »wahnsinnig spannend und im Alltag total nützlich« sei.Deshalb arbeitet Astrid Heeg derzeit an einer besonderen Spielesammlung: »Mathematik-Spiele mit Robinson Crusoe.« Am Schuljahresende sollen die Spiele mit den fünften und sechsten Klassen am Dessauer-Gymnasium erstmals ausprobiert werden.