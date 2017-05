Für Durchgangsverkehr unattraktiv

Zu wenig für neue Einordnung



Miriam Schnurr

Das ist eine Erkenntnis des Gutachtens von Verkehrsplaner Helmut Ammerl, das Aufschluss über die Verkehrsströme der Marktgemeinde geben soll. Im Januar hatte Ammerl die Expertise bereits im Gemeinderat vorgestellt, am Donnerstagabend wurden die Ergebnisse auf einer Bürgerversammlung vor rund 50 Besuchern im katholischen Pfarrzentrum präsentiert.Dass die Bahnschranke sich laut Ammerls Zählungen innerhalb von 24 Stunden 125 Mal schließt und somit die Abkürzung durch den Ortskern für den Fernverkehr unattraktiv macht, hat einige Bürger überrascht. Anwohner hatten das Verkehrsgutachten gefordert, weil der Ausbau der Obernburger Straße und mit ihr auch die Sanierung einiger Nebenstraßen wie der Schulstraße in der Sportfeldsiedlung ansteht. Die damit verbundenen Beiträge hatten für Unmut gesorgt: Anwohner befürchteten eine falsche Einordnung ihrer Straße als Anlieger- oder Zubringerstraße statt als Hauptverkehrsstraße. Ihrem Empfinden nach nutzen nämlich genug Autos beispielsweise die Schulstraße als Schleichweg, um diese als Hauptverkehrsstraße einzustufen: Denn je höher der Fremdenverkehrsanteil, desto niedriger die Beteiligung der Anwohner für anstehende Baukosten.Verkehrsplaner Ammerl zählte jedoch zu Spitzenzeiten bis zu 2000 Autos am Tag auf der Schulstraße - für eine Einordnung als Hauptverkehrsstraße müssten es 8000 sein. 800 Fahrzeuge ordnete er dem Schleichverkehr zu, der über die Sportfeldsiedlung zurück zur Hauptstraße fährt. Der Großteil jedoch sind - wie bei allen Straßen im Ort - jedoch Leute, die zur Arbeit fahren, Kinder zur Schule bringen oder Einkäufe erledigen. 90 Prozent des Quell- und Zielverkehrs kommt aus Stockstadt und Umgebung. Der Durchgangsverkehr mache insgesamt nur vier Prozent im gesamten Ort aus, so Ammerl. Insgesamt gebe es in Stockstadt mit 15 000 Fahrzeugen auf der Obernburger Straße und 8000 auf der Hauptstraße keine überdurchschnittlich hohe Belastung.Dass die Schulstraße nach der Sanierung zur »Rennstrecke« werden könnte, befürchten die Anwohner der Sportfeldsiedlung: Verkehrsplaner Ammerl schlug optische Maßnahmen vor, Fahrer am Rasen zu hindern, beispielsweise versetztes Parken.Trotz Verkehrsgutachten befürchten die Anwohner André Pasternak und Roland Welzbacher eine Zunahme von Autos, wenn, wie Ammerl ausführte, auf Basis von mehr Güterverkehr die Schranken in Zukunft noch häufiger geschlossen bleiben werden und mehr Leute den Schleichweg nutzen. Welzbacher sagte, in den vergangenen fünf Jahren habe die Zahl der Autos schon zugenommen, somit auch die der Raser. Die Frage, ob er auch Tempomessungen durchgeführt habe, verneinte der Planer. Bürgermeister Peter Wolf (CSU) antwortete, man könne noch mal messen lassen.Auch auf der Obernburger Straße soll sich was tun, um Raser zu bremsen: Im Zuge der Neugestaltung mit Bäumen und Parkbuchten solle die Fahrbahn verengt werden. »Das dauert aber noch sechs bis sieben Jahre«, so Wolf. Zunächst sei die Hauptstraße dran.Auch wenn Ammerl ausführte, dass sich die Rückstaus wegen der geschlossenen Schranke relativ schnell auflösen, störten sich viele Anwohner an den langen Schlangen. Dass die Schranken so frühzeitig schließen, erfolge aus Sicherheitsgründen noch bevor der Zug in den Bahnhof einfahre, so der Verkehrsplaner. Auch könne man sie nicht einfach zwischen zwei Güterzügen kurz öffnen.Ob nicht ein Kreisel an der Ringstraße den Verkehr entzerren würde, wollte ein Stockstädter wissen. Aber der zweite Bürgermeister Dieter Trageser (SPD) nahm die Hoffnung: Das Landratsamt habe die Idee vor etwa zehn Jahren abgelehnt und sich für einen Kreisverkehr an der Schwarzwaldstraße entschieden, da dort die Feuerwehr ihre Station habe. »Ein zweiter Kreisel würde wohl eher noch mehr Verkehr anziehen«, vermutete Trageser.Ammerls Gutachten zeigte auch, dass viele Fußgänger und Radfahrer den Bahnübergang überqueren: 473 Menschen seien dort täglich zu Fuß unterwegs, 569 Radler habe er gezählt. Man könne daher überlegen, eine kleine Unterführung für Radfahrer zu schaffen. Das könnte vielleicht einige Pendler motivieren, vom Auto aufs Zweirad umzusteigen - und den Verkehr entlasten. Für eine Brücke oder Unterführung für Autos hat es zwar auch mal Pläne gegeben - diese hätten aber zu große Einschränkungen für die dort liegenden Geschäfte bedeutet.