Endlich einen Weg aus der Abhängigkeit finden

60 stationäre Plätze



Mehr Mischkonsum als früher



Anderen Mut machen



Miriam Schnurr

Hintergrund: Die Hephata-Klinik in Weibersbrunn Die Suchtklinik in Weibersbrunn gibt es seit 1977. Dort werden Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit oder die Abhängigkeit von Suchtmittelkombinationen behandelt. Voraussetzung für die Aufnahme ist eine vorherige Entgiftung im Krankenhaus.

Auch Patienten mit Mehrfachkonsum, zum Beispiel Konsum illegaler Drogen in der Vorgeschichte, einer nicht stofflichen Abhängigkeit als Zweitdiagnose (Glücksspiel, Internetabhängigkeit, Kaufsucht) oder einer psychiatrischen Erkrankung als Zweitdiagnose können dort eine passende Therapie machen.

Zur Geschichte: Aus einem ehemaligen Motel wurde Ende der 1970er-Jahre die Hahnenholz-Klinik. Im Jahr 2000 hat dann das hessische Diakoniezentrum Hephata mit Sitz in Schwalmstadt die Einrichtung übernommen. Der ursprüngliche Träger, der Hahnenholz-Verein, hatte Insolvenz angemeldet. Zur Hephata-Klinik gehört die Adaptionseinrichtung »Haus am Schneeberg« in Aschaffenburg mit acht Plätzen. Dort finden Patienten im geschützten Rahmen Unterstützung, um die Integration in Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Hinzu kommen zwei Fachambulanzen in Aschaffenburg und Würzburg.

Die Klinik hilft aber auch bei der MPU-Bescheinigung, bildet Therapeuten und betriebliche Suchthelfer aus und bietet ein freiwilliges soziales Jahr an. Die Klinik leistet zudem Aufklärungsarbeit an Schulen. Arbeitgeber können sich in der Hephata-Klinik beraten lassen, wenn es beispielsweise darum geht, einen Mitarbeiter wieder einzugliedern. Es lohne sich, in diese zu investieren, so der leitende Psychologe Daniel Schmidt: Neun Monate nach der Reha habe die Rentenkasse die Kosten für die Rehabilitation wieder eingenommen. (Miriam Schnurr)

Immer wieder gab es Rückfälle: Mit 4,2 Promille ist Hofmann zuletzt am 1. Januar wieder im Krankenhaus gelandet. Nach einer Entgiftung ist er seit Anfang Februar in der Hephata-Klinik in Weibersbrunn.Seit 40 Jahren hilft die Einrichtung, Alkohol- und medikamentenabhängigen Menschen, von ihrer Sucht loszukommen. Anlässlich dieses Jubiläums treffen sich am Montag Experten zu einer Fachtagung in der Klinik. Die Fachambulanzen mitgerechnet, unterstützt ein Team aus 20 Therapeuten die Patienten dabei, über sich nachzudenken, die Bedeutung der Droge zu hinterfragen und ihr Leben ohne Suchtmittel neu auszurichten.60 Plätze bietet die Klinik, der jüngste Patient ist 18, die älteste 76 Jahre alt. Im Jahr werden etwa 230 Patienten betreut, die Wartezeit auf einen stationären Therapieplatz beträgt drei bis vier Wochen. Die Patienten bleiben bis zu 15 Wochen, zudem bietet die Klinik eine sechswöchige Festigungstherapie für Menschen, die Probleme haben, abstinent zu leben.Etwa 86 Prozent der ehemaligen Patienten geben an, nach der Therapie trocken geblieben zu sein - einen Rückfall eingerechnet, so Suchtmediziner und Traumatherapeut Thomas Bausch, der die Klinik seit September leitet. Die Zahl stamme aus Befragungen der Klinik, an der sich mehr als die Hälfte früherer Patienten beteiligten.Die Besonderheit der Weibersbrunner Klinik: Patienten können ihre Haustiere mitbringen - Hunde und Katzen haben oft einen positiven Einfluss auf die Genesung, sagt Bausch. Ergo- und Gruppentherapie, Einzelgespräche, Musik- und Kunstprojekte sollen dabei ebenso helfen wie Sport und einfach Zeit für sich.Diese Vielfalt an Angeboten war nicht immer selbstverständlich. »1977 war die Einrichtung eine Hausgemeinschaft, die Therapeuten alles ehemalige Patienten ohne Ausbildung«, so der Klinikleiter. Es habe meist nur Arbeits- oder Gruppentherapie gegeben.Die Suchtbehandlung sei damals noch Neuland gewesen: »Alkoholabhängigkeit gilt erst seit 1968 als Krankheit«, sagt Bausch. Und erst ab 1981 seien an der Klinik Psychologen und Pädagogen eingestellt worden: Davor gab es keinen Klinikarzt, Patienten-Anliegen seien extern über den Hausarzt geregelt worden.Bei der gesellschaftlichen Akzeptanz hat sich jedenfalls viel getan: Als Ende der 1970er-Jahre der Plan aufkam, in dem früheren Motel eine Suchtklinik einzurichten, regte sich in Weibersbrunn Widerstand: Bis vor Gericht ging damals die Auseinandersetzung um die Frage, ob in der Spessartgemeinde eine solche Einrichtung eröffnen kann. Die Bürger fürchteten um den Ruf ihres Ortes. »Heute kennt der Friseur unsere Patienten mit Namen und erkundigt sich nach dem Befinden«, sagt Bausch. Die Gemeinde arbeite mit der Klinik zusammen: Im Rahmen ihrer Therapie haben die Patienten unter anderem schon Ruhebänke rund um Weibersbrunn gestrichen.Auch bei den Erkrankungsformen werde heute stärker differenziert: »Heute gibt es mehr Mischkonsum und Zweiterkrankungen«, sagt Bausch. Zur Alkoholsucht komme oft noch Tabletten- oder Cannabisabhängigkeit. Auch Depressionen, Traumata und Menschen mit instabiler Persönlichkeit gebe es heute häufiger. Deswegen wolle man Konzepte entwickeln, mit denen man in Zukunft stärker auf die Bedürfnisse solcher Patienten eingehen kann.Wichtig sei es auch, ehemalige Patienten in die Therapie einzubinden. Wie Siegfried Hinz. Der 59-Jährige war in Weibersbrunn einst selbst Patient - seit 1998 ist er trocken, seit 2004 arbeitet er als Küchenchef der Klinik. Der gelernte Konditor war lange Zeit abhängig von Beruhigungsmitteln und Alkohol. »Im Schnitt eine halbe Flasche Whisky und ein halber Kasten Weizenbier waren es täglich.«Nach mehreren Entgiftungen und Rückfällen brachte schließlich die Therapie in Weibersbrunn Erfolg. Nun macht er anderen Patienten Mut, gibt ihnen Motivation und Perspektiven.Auch für Mark Hofmann ist Hinz ein Vorbild. Dem 49-Jährigen geht es momentan gut, sagt er. Nach der Therapie will er in einer anderen Stadt noch mal neu anfangen, sich von seiner Frau trennen. Denn, erklärt Klinikleiter Bausch, nicht selten komme es vor, dass jemand seine Beziehung nüchtern ganz anders erlebe.Hofmann ist zuversichtlich, den Neuanfang zu schaffen. Für seinen Bruder, ebenfalls Patient in der Weibersbrunner Klinik, baut er in der Ergotherapie gerade einen Spiegel . »Wir sind uns wieder näher gekommen, es ist ein Geschenk, dass wir zusammen hier sein können«, sagt er. Dann erzählt er von einem persönlichen Erfolgserlebnis. Weil er einen Mietwagen in tadellosem Zustand zurückgebracht habe, sei ihm eine Flasche Wein angeboten worden - und er habe sie ganz ohne Bedauern abgelehnt. »Das war für mich ein Zeichen, dass es ›Klick‹ gemacht hat«.mit Jubiläumsfeier am 14. Juli ab 18 Uhr; Infos: