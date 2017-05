Vom Marsch bis zum Swing

Konzert: Jugend- und Stammorchester der Alzenauer Kolpingkapelle spielen vor 160 Gästen in der Prischoßhalle

Alzenau Sonntag, 14.05.2017 - 21:21 Uhr

Ei­nen höchst un­ter­halt­sa­men zwei­stün­di­gen Kon­zert­a­bend hat die Kol­ping­ka­pel­le Al­zenau am Sams­tag in der mit 160 Gäs­ten ge­füll­ten Pri­schoßhal­le prä­sen­tiert. Das viel­sei­ti­ge Re­per­toi­re bot Ori­gi­nal­kom­po­si­tio­nen für Bla­s­or­ches­ter, aber auch Ar­ran­ge­ments aus dem Be­reich Swing und Pop.