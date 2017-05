»Gemeinsam gestalten«

Religion: Abschied der Pallotiner wird sich auf Pfarreiengemeinschaften auswirken - Öffentliche Versammlung

Alzenau Sonntag, 14.05.2017 - 21:21 Uhr

»Trau­rig dür­fen Sie sein. Aber bit­te nicht ge­lähmt.« Die­sen Ap­pell rich­te­te Pal­lo­ti­ner-Pa­ter Bern­hard Pie­ler (Jahr­gang 1930) am Sonn­tag­vor­mit­tag an die Teil­neh­mer der öf­f­ent­li­chen Pfarr­ver­samm­lung des Pfarr­ge­mein­de­rats Käl­berau in der Wall­fahrts­kir­che.