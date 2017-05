Hohe Spenden und fetzige Musik

Benefizkonzert: 450 Besucher in der Halle der Mömbriser Feuerwehr - Geld für Unwetter-Opfer gesammelt

Mömbris Sonntag, 14.05.2017 - 11:20 Uhr

Das Be­ne­fiz­kon­zert des Spiel­manns- und Fan­fa­ren­zugs Schim­born un­ter Pe­t­ra De­bes und des Spi­el­leu­te­or­ches­ters des TV Mi­chel­bach un­ter Dirk Mat­tes zu­guns­ten der Un­wet­ter-Ge­schä­d­ig­ten ist ein vol­ler Er­folg ge­we­sen: Gut 450 Gäs­te ka­men da­zu am Frei­ta­g­a­bend in die Fahr­zeug­hal­le der Möm­b­ri­ser Feu­er­wehr.