Komplex am Rathaus nimmt Gestalt an

Geschichtsträchtiger Ort



Michael Müller

Hintergrund: Ölmühle Auf der Liste der Baudenkmäler ist die Alzenauer Ölmühle unter der Aktennummer D-6-71-111-7 als »ehemalige Ölmühle der Hasenmühle« geführt. Der Satteldachbau aus Bruchstein mit Fachwerk im Obergeschoss stammt aus 1801 und ist damit eines der ältesten Bauwerke der Stadt Alzenau. Die Geschichte der Mühlen an diesem Ort ist allerdings noch viel älter, wissen die Historiker. (Michael Müller)

Diese Infos vermittelt das Bauschild der Firma UBZ Immobilien aus Aschaffenburg. Deren Chef Bernhard Zwiesler wurde vor fünfeinhalb Jahren auf das Projekt aufmerksam. Die Besitzverhältnisse des Areals zwischen dem Rathaus und dem Maximilian-Kolbe-Haus waren nicht einfach - es dauerte seine Zeit, bis Zwiesler mit den ehemaligen Eigentümern handelseinig wurde. Doch der Investor hielt die Geduld für angebracht: »In Alzenau gibt es keine bessere Lage«, hatte Zwiesler nach Vertragsabschluss im Gespräch mit unserer Redaktion betont.Mit der Stadt Alzenau herrscht bislang Einvernehmen. So ist für die künftige Einfahrt zur Tiefgarage des Wohnparkes der städtische Unterstellplatz für Fahrräder im Wege - die Stadt ist bereit, das Bauwerk abzureißen. Abgesperrt ist bereits, ein provisorischer Fahrradschuppen wurde »um die Ecke« hinter dem Café Arbeit angelegt. Bürgermeister Alexander Legler: »Der Investor wird einen neuen Unterstellplatz bauen, auch der Abriss geht auf seine Kosten.« Abgerissen werde erst, »wenn wir wissen, wie das neue Gebäude aussehen soll.« Im Stadtbauamt warte man »täglich« auf einen entsprechenden Plan der UBZ.Die Wohnungen sind nichts für Menschen mit kleinem Geldbeutel, das Gelände ist nicht nur attraktiv gelegen, sondern auch geschichtsträchtig: Hier drehten sich die Räder für zwei Getreidemühlen - die Gerätschaften im Innern der Mühle waren vor dem Abriss noch vorhanden, für eine Anlage hatte sich der holländische Verein der Mühlenfreunde interessiert.Nicht abgerissen werden durfte die kleinere Ölmühle (siehe »Hintergrund«). Auch an und in diesem Gebäude waren Handwerker bereits aktiv: Das Dach wurde neu eingedeckt (mit Ziegeln der Getreidemühle), ein Teil der Fassade ist erneuert. Wie das Häuschen einmal genutzt wird, sei noch nicht sicher, sagt Alexander Legler.