Nicht alle Spenden fanden ihren Platz

Hilfsaktion: Kolping wird aus der Bevölkerung für Rumänien-Transport stark unterstützt - Orgel für den Kantor

Alzenau Freitag, 12.05.2017 - 21:20 Uhr

Der Kol­ping-Hilfs­trans­port nach Ru­mä­ni­en ist mitt­ler­wei­le an sei­nem Be­stim­mung­s­ort an­ge­kom­men, erst­mals soll es Bil­der und Be­richt vom dor­ti­gen Aus­la­den in Fa­ce­book ge­ben - »die Kol­ping-Vor­sit­zen­de in Cris­tu­ru Se­cu­iesc, Ani­el­la Joò, hat die Ver­öf­f­ent­li­chung zu­ge­sagt«, er­klärt Tho­mas Röhrs (Al­zenau), der den sechs­ten Ru­mä­ni­en-Trans­port mi­t­or­ga­ni­siert hat.