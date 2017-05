Teils aggressiv



Reichlich Protest

Thomas Jungewelter

Zufrieden äußert sich auch die Polizei, die mit Gewalt und Randale zumindest rechnen musste. Gut zwei Dutzend schwarz Uniformierte hat ihr Alzenauer Dienststellenleiter Winfried Schuck daher antreten lassen - und schickt sie kurz nach 22 Uhr heim, ohne dass sie gebraucht worden wären: »Friedlich und gesittet« sei der AfD-Treff samt Gegenkundgebung abgelaufen, fasst Schuck zusammen.Mehrfach lassen sie über drei Stunden hinweg unten auf dem Marktplatz »für Weltoffenheit, Toleranz und Menschlichkeit« das bunte Fallschirmtuch flattern und Beethovens Europahymne erschallen, während es oben im städtischen Saal der Alten Post durchaus deftig zur Sache geht. Gut 30 AfD-Leute sehen sich am Donnerstag doppelt so vielen Kritikern gegenüber, hin und her fliegen Worte - aber nur Worte. Von einer auf beiden Seiten »teils aggressiven Grundstimmung« wird der dem gemäßigten Parteiflügel zugerechnete Kreisvorsitzende in seinen Abschlussworten sprechen, aber auch eine »überwiegend sachlich geführte Auseinandersetzung« loben.Als erfolgreich bewertet die im Saal stark vertretene »Jugend für soziale Gerechtigkeit« (JSG), die kürzlich in Alzenau zusammenfand, den Abend. »Mit mutigen Einwürfen und kritischen Fragen« habe man die AfD unter Druck gesetzt, so eine nicht namentlich gezeichnete Stellungnahme. Dass neben der Jugend auch ältere Leute Flagge zeigen, freut Claudia Neumann, die für die Grünen ein buntes Stelldichein organisiert hat.Der Abend im Saal: Vorsitzender Junker eröffnet, der AfD-Bundestagskandidat Andreas Kropp (Mömbris) erntet reichlich Protest für Ausführungen über »Ausländerkriminalität«, deren Richtigkeit eine Zuhörerin anhand spontan bei der Polizei besorgter Zahlen in Zweifel zieht, erwartungsgemäß erreicht der Vortrag des Nürnberger AfD-Chefs Martin Sichert nur die eigenen Leute.Die anderen, das sind gepiercte Jugendliche ebenso wie gutbürgerliche mittelalte Frauen und ein in die Europafahne gehüllter 73-Jähriger aus Aschaffenburg. Sie halten dagegen. Ihre Angriffe kleiden sie als Fragen: Wie sich die AfD erfolgreiche Integration vorstellt, was sie gegen Ungerechtigkeit zu tun gedenkt, selbst die Erbschaftsteuer kommt zu Ehren. Ganz zum Schluss die heilige Schrift des Islams: Einer, der sich trefflich damit auszukennen scheint, lässt die bereits bröckelnde Runde kurzzeitig zum Koranseminar mutieren.Tags darauf in der Bilanz wird Klaus-Uwe Junker von der Kritikerschar als gut vorbereitet sprechen, und er wird einräumen, dass nicht jede ihrer Fragen eine angemessene Antwort fand.