Milo und die Eichhörnchen-Babys

Ziegenmilch und Fencheltee



Martin Roos

Hintergrund: Eichhörnchen Eichhörnchen (Lateinisch Sciurus vulgaris) werden 20 bis 25 Zentimeter groß und 150 bis 400 Gramm schwer. Die Lebensdauer beträgt zwei bis fünf Jahre. Eichhörnchen ernähren sich von Samen, Insekten, Nüssen, Vogeleiern und Früchten. Als natürliche Feinde gelten Marder und Greifvögel. In Baumkronen bauen die Eichhörnchen Nester aus Holz und Blättern. Dank ihres Schwanzes sind sie gute Kletterer. Eichhörnchen bringen zwischen zwei und sechs Junge zur Welt. Bei der Geburt sind die Eichhörnchen noch blind. Frühestens nach zwei Monaten verlassen die jungen Eichhörnchen zum ersten Mal das Nest. Nicht alle haben die typische Rotfärbung. Gelegentlich kommen auch schwarze Färbungen vor. Weil sie keinen Winterschlaf halten, legen Eichhörnchen sich Futtervorräte für die kalte Jahreszeit an. (Martin Roos)

Vor vier Wochen hatten besorgte Tierfreunde in der Kleintierklinik Lang in Hörstein angerufen und gemeldet, dass bei Baumfällarbeiten ein Nest mit zwei kleinen Eichhörnchen herunter gefallen sei, erinnert sich Elena Roos.Die 19-jährige aus Großostheim macht derzeit eine Ausbildung als Tiermedizinische Fachangestellte (TFA) in der Tierklinik. Elena Roos und ihre Arbeitskollegin Laura Höflich, ebenfalls Auszubildende zur TFA, kümmerten sich fortan um die beiden Eichhörnchen-Babys und tauften sie auf die Namen Brittany und Theodore (aus dem Kinofilm »Alvin und die Chipmunks«). Als Lieblingsplätze hatten sich Brittany und Theodore Schal und Jacke ausgesucht, in die sie sich gerne verkrochen.Aufgepäppelt und gefüttert wurden die beiden Eichhörnchenbabys mit Ziegenmilch und Fencheltee. Gegen Blähungen gab es Sab Simplex, ein Arzneimittel für Säuglinge.In den nächsten Wochen nimmt Auszubildende Laura Höflich die Eichhörnchen mit nach Hause. Im Juni oder Juli, wenn sie groß genug sind, wird das Geschwisterpärchen über die Tierhilfe Alzenau abgegeben. Derzeit sucht die Tierhilfe übrigens auch noch ein Zuhause für den ein Jahr alten und blinden Waschbär Jackson (tierhilfe-alzenau.de).