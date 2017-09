Überblick: Das sagen die Kandidaten aus der Region zum Ergebnis

Bausback: Bittere Niederlage

Rützel wieder im Bundestag

Erfolge für Linke und V-Partei

Claus Morhart

Hintergrund: AfD mitunter zweitstärkste Partei

In einigen Gemeinden im Mainviereck wurde die AfD bei den entscheidenden Zweitstimmen zweitstärkste Partei, lag also noch vor der SPD. Mit weitem Abstand führte aber überall die CSU.

Beispiele aus dem Kreis Miltenberg sind Altenbuch (CSU 50, AfD 14,2, SPD 13,1 Prozent) und Röllbach (CSU 41, AfD 15,3, SPD 14,2 Prozent). Im Main-Spessart-Kreis gelang dies der Partei zum Beispiel in Bischbrunn (CSU 42,4, AfD 17,9, SPD 15 Prozent). In zwei Gemeinden des Kreises Aschaffenburg rangiert die AfD auch bei den Erststimmen auf dem zweiten Platz. In Dammbach lag also hinter CSU-Kandidatin Andrea Lindholz (54,9 Prozent) der AfD-Vertreter Andreas Kropp (14,8 Prozent); erst danach kam SPD-Bewerber Alexander Mosca Spatz. Dieselbe Reihenfolge ergab sich in Kleinkahl (56 - 12,22 - 11,96 Prozent). Auch bei den Zweitstimmen lag die AfD in diesen beiden Orten vor der SPD. (C.M.)