Ärger über verspätete Wahlunterlagen

Wahl auch ohne Karte möglich

1300 Wahlbriefe pro Tag

Einwurf im Rathausbriefkasten

Hintergrund: Wahlgeheimnis verletzt?

Wird das Wahlgeheimnis in Stockstadt durch handschriftliche Kennnummern verletzt? Das befürchtet Walter Back in einem Schreiben, das er Gemeinde und Redaktion hat zukommen lassen. Anhand der Nummern sei die Identifikation des Wählers »nahezu vollständig« möglich.

Reinhold Riegel, Leiter des Ordnungsamts und Organisator der Wahl in Stockstadt, weist den Vorwurf zurück. Wer in Stockstadt Briefwahl beantragt, wird einem der drei Briefwahlbezirke zugeordnet. Dieser muss auf dem Wahlbriefumschlag (rot) vermerkt sein, laut Riegel wird in der Regel auch die laufende Nummer des Wahlscheins vermerkt. Vor der Auszählung wird mit dem Wahlschein geprüft, ob eine gültige Stimmabgabe vorliegt. Der Stimmzettelumschlag (blau) kommt in eine Urne. Erst ab 18 Uhr am Wahltag, wenn also Wahlschein und Stimmzettel längst getrennt sind, wird ausgezählt. Die blauen Stimmzettelumschläge tragen übrigens keine amtlichen Vermerke. »Zu keiner Zeit erfolgt am Wahltag nach Öffnung der Wahlbriefumschläge eine Verbindung der Daten des Wählers mit seinem Stimmzettel«, versichert Riegel. (Caroline Wadenka)