Nicht nur die Charleston-Partnerin

Goldene Hochzeit: Die Tanzlehrer Helga und Henner Alisch haben 1967 in der Stiftskirche geheiratet

Aschaffenburg Sonntag, 14.05.2017 - 15:05 Uhr

Mit ei­ner Show fing al­les an. Der jun­ge Tanz­leh­rer Hen­ner Alisch frag­te Hel­ga Do­er­per, Ab­i­tu­ri­en­tin an der Ma­ria-Ward-Schu­le in Aschaf­fen­burg, ob sie sei­ne Char­les­ton-Part­ne­rin sein wol­le. Sie sag­te ja - und wur­de sei­ne Part­ne­rin nicht nur beim Tan­zen. An die­sem Mon­tag fei­ern Hel­ga und Hen­ner Alisch gol­de­ne Hoch­zeit.