Drei neue Gruppen ab November

Kinderbetreuung: Obernauer St.-Peter-und-Paul-Verein als Träger in frei gewordenen Räumen der Mozartschule

Aschaffenburg Sonntag, 14.05.2017 - 14:50 Uhr

Die Kin­der­be­t­reu­ung in Obernau ist ge­si­chert. Nach­dem der Aschaf­fen­bur­ger Stadt­rat grü­nes Licht ge­ge­ben hat, kann der Obernau­er St.-Pe­ter-und-Paul-Ve­r­ein die Trä­ger­schaft für drei zu­sätz­li­che Grup­pen über­neh­men und spä­tes­tens am 15. No­vem­ber öff­nen.