Mit dem Rollator im Rhythmus

Rollstuhlgerechte Wohnung

Angehörige entlasten



Ernst Bäppler

Discjockeys sind die Aktiven des Schweinheimer St. Johannis-Zweigvereins, der sich nicht nur um Nachbarschaftshilfe kümmert, sondern in seinem Projekt »Lichtblicke« zum Beispiel mit dem Rollatortanz für Geselligkeit und gemeinsame Aktivitäten sorgt: Eines der vielen Angebote für Senioren, die im Rahmen des bayernweiten Aktionstags präsentiert wurden. Die Stadt Aschaffenburg hatte die Informationsschau gemeinsam mit Sozialverbänden, Selbsthilfegruppen und Fachfirmen organisiert unter dem Motto: »Den Lebensabend in den eigenen vier Wänden zu verbringen ist öfter möglich, als man denkt.«Zum Beispiel mit der gezeigten rollstuhlgerechten Ausstattung der Wohnung mit niedrigen Türgriffen und unterfahrbaren Waschbecken. Die Gegenüberstellung von »falsch« und »richtig« veranschaulichen Musterbäder am von der Aktion Mensch geförderten Stand der Selbsthilfe Körperbehinderter. Ein perfekt eingerichtetes häusliches Pflegezimmer mit Pflegebett präsentiert ein Sanitätshaus, dessen hauseigene Krankenschwester auch pflegende Angehörige anleitet und berät. Zu deren Entlastung dienen Tagespflegeplätze, über die das Bernhard-Junker-Haus am Stand der Arbeiterwohlfahrt informiert.Selbstbestimmtes Wohnen im Alter ermöglicht das Mehrgenerationenhaus des Aschaffenburger Vereins Wige. Er wirbt um neue Mitglieder, damit nach dem Objekt in der Spessartstraße ein weiteres entstehen kann - etwa im Nilkheimer Baugebiet Anwandeweg. Ambulante Krankenpflege zu Hause als Alternative zum Pflegeheim - ein weiteres wichtiges Anliegen, auf das Altenpflegeschülerinnen der Hermann-Weinberger-Akademie hinweisen. Die Caritas-Sozialstation St.Elisabeth bietet über den Pflegedienst hinaus eine Rundum-Beratung an. Ebenso das Rote Kreuz, an dessen Stand modernste Technik zu bestaunen ist - der konventionelle Hausnotruf wie auch das GPS-gesteuerte Gerät für unterwegs.Der Publikumsandrang zeigt: Das Thema »Demenz« brennt unter den Nägeln. Bei der Alzheimer-Gesellschaft Aschaffenburg sowie dem Verein »Miteinander im Zentrum« erfahren die Besucher, wie Patienten das Verbleiben im häuslichen Umfeld und die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden kann. Umfangreiche Schulungsangebote und Hilfestellungen in vielen Lebenssituationen entlasten die Angehörigen.Dass viele der präsentierten Angebote ehrenamtlich erbracht werden, nehmen Oberbürgermeister Klaus Herzog (SPD) und Bürgermeisterin Jessica Euler (CSU) dankbar wahr. Ihr gemeinsamer Eindruck: »Hier zeigt sich Aschaffenburgs soziales Gesicht.«bInformation: Stadt Aschaffenburg,kommunale SeniorenarbeitE-Mail: tessari@aschaffenburg.de#media-0;